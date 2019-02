Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet - Verkehrskontrollen

Mainz (ots)

Die Polizei Mainz hat am gestrigen Montag, 25.02.2019, den Straßenverkehr näher unter die Lupe genommen. Bei einer Kontrollstelle am Schützenweg zwischen 14 Uhr und 17 Uhr mussten 21 Gurt- und weitere 17 Handyverstöße geahndet werden. Zudem war ein Kraftfahrzeug in einem technisch derart schlechten Zustand, dass diesem die Betriebserlaubnis entzogen wurde.

Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Mombacher Straße, Höhe Fritz-Kohl-Straße, eingerichtet. An der Örtlichkeit kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Bürgerbeschwerden, da Verkehrsteilnehmer unrechtmäßig an dieser Stelle ihre Fahrzeuge wenden. Insoweit wurden während des Kontrollzeitraums insgesamt 27 Verstöße geahndet.

In den späten Abendstunden, zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde abschließend der Fahrzeugverkehr im Hinblick auf das Thema Drogen und Alkohol im Straßenverkehr überprüft. Im Bereich des Dahlheimer Weges konnten bei elf durchgeführten Verkehrskontrollen eine Trunkenheitsfahrt verhindert und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell