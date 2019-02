Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch

Mainz (ots)

Montag, 25.02.2019, 18:55 Uhr bis 19:15 Uhr

Am Montagabend versucht ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Haifa-Allee einzubrechen. Er versucht - vermutlich mit einem Bolzenschneider - das Tor zum Lager des Geschäftes aufzuhebeln und gelangt über eine mitgebrachte Leiter auf das Dach des Gebäudes, wo er die Bewegungsmelder zerstört. Er verlässt das Objekt wieder ohne ins Innere einzudringen und lässt die mitgebrachte Leiter auf dem Dach zurück. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

