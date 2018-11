POL-PDPS: Verstöße gegen LKW-Nachtfahrverbot

Pirmasens B 10 (ots) - In der Nacht zum Donnerstag führte die Pirmasenser Polizei auf verschiedenen Parkplätzen entlang der Bundestraße 10 Verkehrskontrollen durch. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Lkw-Fahrer, die das Nachtfahrverbot missachteten. Zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr, wurden so 5 Lkw-Fahrer ertappt die keine Durchfahrtsgenehmigung vorweisen konnten. Auf die Fahrer kommt jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige in Höhe von je 100.- Euro zu. Die Lastkraftwagen wurden allesamt wieder zurück in Richtung A 8 geschickt.

