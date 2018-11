POL-PDPS: Außenspiegel abgefahren

Pirmasens (ots) - Am Mittwochvormittag, zwischen 10:43 Uhr und 10:58 Uhr, beschädigte ein vorbeifahrender Pkw einen in der Dankelbachstraße ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa. Als die Eigentümerin des Corsa zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie Außenspiegelteile und Spiegelglas in der Umgebung des Fahrzeugs auf der Straße. Der Schadensverursacher ist unbekannt. Er verließ nach dem Anstoß unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

