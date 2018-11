POL-PDPS: Beim Rangieren geparkten Pkw beschädigt

Pirmasens (ots) - Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Zweibrücker Straße beschädigte am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, ein bisher unbekannter Pkw einen Renault Megane. Offensichtlich entstand der Schaden beim Ausparken oder Rangieren. Der Fahrer des Renault Megane bemerkte den Schaden am Heck aber erst gegen 18:00 Uhr. Über die Höhe des Schadens wurde keine Mitteilung gemacht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

