POL-PDPS: Knallkörper illegal gebaut

Pirmasens (ots) - Im Rahmen anderer Ermittlungen wurden am Mittwochvormittag in der Wohnung eines 50-Jährigen in der Fahnenstraße verdächtige Knallkörper gefunden. Sachverständige des Landeskriminalamtes bewerten die selbstgebauten Sprengvorrichtungen als gefährlich. Dem 50-Jährigen wird nun vorgeworfen aus pyrotechnischen Knallpatronen und anderen Munitionsteilen eigene Knallkörper und improvisierte Zünder hergestellt zu haben. Gegen den Mann wird nun vorgeworfen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz verstoßen zu haben. Die verdächtigen Gegenstände wurden fachgerecht sichergestellt und zur weiteren Untersuchung abtransportiert.

