POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw hat am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, in der Burgstraße eine Verkehrsschild beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die Burgstraße in Richtung Tiergartenstraße und beabsichtigte nach links in die Gartenstraße einzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte der Lkw mit einem Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es soll sich um eine rote Zugmaschine mit silbernem Auflieger gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell