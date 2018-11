POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots) - Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag im Parkdeck Ladesstraße verletzt. Eine davon schwer. Ein 74-Jährige hatte mit ihrem Pkw das Parkhaus befahren. Im Parkhaus wechselte sie das Parkdeck, indem sie die Zufahrt zur tieferen Etage befuhr. Am Ende der Zufahrt gingen zwei Fußgänger, eine 47-Jährige mit ihrem 11-Jährigen Sohn. Die 74-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sie der 47-Jährigen über den Fuß fuhr. Der 11-Jährige wurde von dem Pkw frontal erfasst. Anschließend kollidierte die 74-Jährige noch mit zwei im Parkhaus parkenden Fahrzeugen. Der 11-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Gegen die 74-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

