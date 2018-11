POL-PDNR: Steineroth - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots) - Etwa 6.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmorgen in Steineroth. Eine 51-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Landesstraße 281 von Elben kommend befahren und beabsichtigte an der Einmündung zur Landesstraße 288 nach links in Richtung Betzdorf abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete die 51-Jährige die Vorfahrt einer 27-Jährigen Pkw-Fahrerin, welche die L 288 von Elkenroth kommend befahren hatte und nach links in Richtung Elben abbiegen wollte. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden.

