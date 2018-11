POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Kreuztal (ots) - Eine 30-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Toledo hatte ihr Fahrzeug am Mi., 28.11.2018, gegen 17:55 Uhr, vorwärts in einer ansteigenden Hauszufahrt im Einmündungsbereich der Straßen "Am Biesem" und "Im Kreuztal" abgestellt. Ein 59-jähriger Fahrzeughalter eines Pkw Audi A5 parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand "Im Kreuztal". Da die 30-Jährige ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, rollte dieses rückwärts quer über die Straße "Im Kreuztal" gegen den geparkten PKW des 59-Jährigen. Es entstand ca. 3000,-EUR Sachschaden.

