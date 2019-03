FW Dinslaken: GirlsDay 2019 bei der Feuerwehr Dinslaken

Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am 23. April 2019 hatten 22 Schülerinnen der weiterführenden Schulen in Dinslaken, die Gelegenheit im Rahmen des diesjährigen GirlsDay hinter die Kulissen der Feuerwehr Dinslaken zu schauen. Dort wurde ihnen das breite Spektrum des Berufsfeldes der Feuerwehrfrau gezeigt. Nach einer Begrüßung durch Oberbrandmeisterin K. Aran Huber, Oberbrandmeister M. Kiedrowski und Brandmeisterin M. Mußog wurden die Mädchen in kleine Gruppen eingeteilt. Es stand ein vielfältiges und spannendes Rahmenprogramm auf dem Tagesplan.

Jede Gruppe wurde theoretisch über den Beruf der Brandmeisterin informiert. Dort wurde erläutert, welche Grundvorrausetzungen vorliegen müssen und was in diesem Beruf gelehrt wird. Anschließend gab es eine Wachführung durch die Feuer- und Rettungswache auf der Hünxer Str. 300 in Dinslaken.

Eine weitere Station war der Besuch der Atemschutzübungsstrecke. Hier konnten die Mädchen mit Helm und Handschuhen ausgestattet im Übungsparcours Hindernis für Hindernis überwinden, die Endlosleiter besteigen und auch auf dem Laufband ihre Kondition testen. Wer mutig genug war, konnte die Gelegenheit nutzen die 30 m hohe Drehleiter gut gesichert zu erklimmen.

Auf dem Innenhof der Feuer- und Rettungswache erwartete die Gruppen ein weiteres Highlight. Dort stand der Feuerlöschertrainer, an dem die Mädchen mit einem Wasserfeuerlöscher einen brennenden Mülleimer löschen mussten. Was natürlich nicht fehlen durfte, war die Einkleidung mit der persönlichen Schutzausrüstung. Wer jetzt noch kräftig genug war, konnte sich zusätzlich das Atemschutzgerät auf den Rücken schnallen. Bei ca. 25 kg Zusatzgewicht merkten die Mädchen schnell wie anstrengend die Arbeit sein kann.

Da die Ausbildung zur Brandmeisterin auch die Rettungssanitäterin beinhaltet, gab es eine Station über die Grundlagen der Ersten Hilfe. Den Mädchen wurde z.B. erklärt, wie und wann die stabile Seitenlage angewendet wird. Ebenso war auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung Teil der Ersten Hilfe bei der Feuerwehr.

Um die körperliche Anstrengung gut zu verpacken, wurden die Teilnehmerinnen zum Mittagessen eingeladen. Dieses wohlverdiente Mittagessen wurde durch die Kollegen in der feuerwehreigenen Küche zubereitet. Beim gemeinsamen Essen konnten die Mädchen ihre Erlebnisse untereinander austauschen. Zum Abschluss des Tages standen die Kollegen noch für Fragen zur Verfügung und überreichten den Mädchen ihre Teilnahmeurkunden. Mit glücklichen und zufriedenen Gesichtern verließen die Mädchen die Feuer- und Rettungswache in Dinslaken.

Auch im Jahr 2020 findet der GirlsDay auf der Feuer- und Rettungswache statt. Die Feuerwehr Dinslaken freut sich auf alle interessierten Mädchen, die ihre Herausforderung in einem noch männerdominierten Beruf suchen. Eine weitere Möglichkeit die Feuerwehr näher kennenzulernen, ist der Besuch der Jugendfeuerwehr Dinslaken. Informationen hierzu stehen auf der Homepage: www.feuerwehr-dinslaken.de bereit.

