Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW verliert Sattelauflieger

Vielank (ots)

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts hat ein LKW am Donnerstagvormittag in Vielank seinen Sattelauflieger verloren. Während der Fahrt löste sich der Auflieger plötzlich und krachte zu Boden. Verletzt wurde dabei niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten kam es für mindestens fünf Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen und teilweiser Vollsperrung an der Unfallstelle.

