Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer in Hagenow

Hagenow (ots)

In der Schweriner Straße in Hagenow zog die Polizei am Dienstagabend einen 21-jährigen Fahrradfahrer aus dem Verkehr. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Er wurde kurz darauf zur Blutprobenentnahme gebracht. Der junge Mann war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Er fuhr in starken Schlangenlinien und drohte die Kontrolle über sein Fahrrad zu verlieren. Zudem lenkte er lediglich mit einer Hand, da er in der anderen Hand eine Bierflasche festhielt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

