POL-LWL: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 24 (Ergänzung)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe (wir informierten) dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache weiterhin an. Gegen 12 Uhr war der Fahrer eines VW ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem PKW in Richtung Berlin unterwegs, als er von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er vermutlich den rückwärtigen Verkehr. Ein bereits auf der linken Fahrspur befindliches Fahrzeug der Marke Audi, das sich unmittelbar von hinten näherte, fuhr auf den PKW VW auf. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Der 46-jährige Fahrer des VW, als auch die Fahrzeugführerin des PKW Audi, deren Alter bisher noch nicht ermittelt werden konnte, wurden anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Schwerin verbracht. Eine weitere Person, die sich in dem Audi befand, blieb unverletzt. An beiden Unfallautos entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 30.000EUR geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich auf der BAB24 zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin.

