Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen zu tödlichem Verkehrsunfall dauern an (Ergänzung)

Zarrentin (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der BAB 24 bei Zarrentin (wir informierten) dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache weiterhin an. Gegen 10 Uhr war ein 67-jähriger Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit seinem PKW ins Schleudern geraten. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam im angrenzenden Graben zum Liegen. Wiederbelebungsversuche durch Rettungskräfte blieben erfolglos, sodass der Verunglückte wenig später an der Unfallstelle verstarb. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden (Stand 12:50 Uhr: die Sperrung ist noch aktuell).

