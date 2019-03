Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24- eine Person getötet (Erstmeldung)

Zarrentin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Zarrentin ist am Montagvormittag ein Verkehrsteilnehmer tödlich verunglückt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der PKW von der Straße ab, überschlug sich und kam dann in einem Graben zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Sofort eingeleitete Reanimierungsmaßnahmen konnten den Verunfallten nicht mehr retten. Er verstarb noch am Unfallort. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen kommt es zu einer halbseitigen Sperrung in Fahrtrichtung Hamburg. Der Verkehr wird halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

