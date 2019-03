Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Neustadt- Glewe/ A24 (ots)

Auf der BAB 24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei PKW in den Unfall verwickelt. Genauere Informationen zum Unfallhergang und zu möglichen verletzten Personen können derzeit noch nicht konkret gemacht werden. Wir berichten umgehend nach. Derzeit dauern die Bergungsarbeiten noch an. Aufgrund der laufenden Rettungsmaßnahmen ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin derzeit voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell