Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Angriffe auf Zigarettenautomaten

Ludwigslust (ots)

Seit vergangenem Freitag bis Donnerstag dieser Woche haben unbekannte Täter in der Umgebung von Ludwigslust insgesamt vier Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aus diesen stahlen die Unbekannten in zwei Fällen Bargeld in noch unbekannter Höhe, in zwei Fällen ist der Stehlschaden noch nicht bekannt. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter die Automaten in Göhlen, Kolbow bei Zierzow, Wöbbelin und Picher mit mechanischer Gewalt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten. Ein Zusammenhang der Taten wird derzeit geprüft. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei nahm in allen Fällen eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) oder in Hagenow (03883/ 6310) entgegen.

