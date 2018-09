POL-FR: Breisach, B 31 - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach, B 31 - Am 11. September 2018, gegen 12:15 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin hinter einem Lkw die Bundestraße 31 zwischen Breisach und dem Rimsinger Ei. Als es die Verkehrssituation ihrer Einschätzung nach zuließ, setzte die Dame zum Überholen an. Erst als sie sich bereits neben dem Lastzug befand, erkannte sie ein vor dem Lkw befindliches landwirtschaftliches Gefährt. Da der Gegenverkehr einen Überholvorgang beider Fahrzeuge in einem Zug nicht zuließ, wollte sie zwischen den beiden einzuscheren und touchierte hierbei den Lkw seitlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

