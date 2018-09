Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Malterdingen: Alleinbeteiligt gegen Mauer gefahren

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 02.25 Uhr, kam es im Mönchhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW Führer kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine angrenzende Gebäudemauer. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emmendingen: Unfall auf der K 5138 - schwarzer Ford Kuga gesucht

Am Dienstag, um 19.40 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die K 5138 von Maleck in Richtung Emmendingen. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Nach dem Sturz hielt der Fahrer eines schwarzen Ford Kuga an, redete noch kurz mit dem Zweiradfahrer und fuhr anschließend weiter. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere den Fahrer des schwarzen Ford Kuga. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

td / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell