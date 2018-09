POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - drei leicht Verletzte - erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr

Freiburg (ots) - Zu erheblichen Verkehrsstörungen führte ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos auf der B 317 in Höhe Entenbad am Dienstagmorgen. Ein in Richtung Lörrach fahrender 31 Jahre alter Toyota-Fahrer hatte gegen 07:30 Uhr zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zum Stehen gekommen war. Er fuhr einem Mercedes-Benz ins Heck, der wiederum auf einen davor stehenden Lancia und dieser nochmals auf einen BMW aufgeschoben wurde. Bis auf den Toyota-Fahrer klagten allen anderen Fahrer im Alter zwischen 25 und 48 Jahren über starke Nackenschmerzen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Lörrach gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis das letzte Auto geborgen war, war es nach 10:00 Uhr. Bis dahin kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise musste die Straße komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

