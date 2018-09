POL-FR: Lörrach: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall - 13000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Lörrach: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall - 13000 Euro Sachschaden

Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Dienstagmorgen in Lörrach einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden. Die 50-jährige Frau befuhr kurz vor 7.30 Uhr die Hartmattenstraße und kam vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung vom richtigen Weg ab. In der Folge prallte ihr Auto mit hoher Wucht gegen einen am Straßenrand geparkten VW Golf. Die Fahrerin zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr gleich noch eine Blutprobe entnommen, da ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille anzeigte. Des Weiteren musste die Frau ihren Führerschein abgeben und gelangte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Der Schaden an den Autos wurde auf etwa 13000 Euro geschätzt.

de

