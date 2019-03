Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verdächtiger Rauch im Ladenlokal

Heute um 8:14 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken mit dem Einsatzstichwort "verdächtiger Rauch" zu einem Ladenlokal Am Neutor alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle konnte Brandgeruch im Ladenlokal sowie eine Verrauchung des Kellerbereiches festgestellt werden. Als Schadensereignis konnte brennendes Unrat in einem Kellerabgang im Außenbereich ausgemacht werden der seitens der Feuerwehr durch einen Trupp unter Atemschutz mittels Kleinlöschgerät abgelöscht wurde. Im Anschluss wurden durch die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Im Verlauf des Einsatzes wurde durch den Rettungsdienst eine Person mit Rauchgasintoxikation behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz konnte gegen 8:52 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der Einheit Hauptwache, des Löschzuges Stadtmitte, sowie der Rettungsdienst.

