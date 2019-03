Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Freilingen - PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss ging in Haft

Freilingen (ots)

Pech im Unglück hatte ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg bei einer Verkehrskontrolle in Freilingen am 24.03.2019, 11:30 Uhr. Beamte der Polizei Montabaur stoppten den PKW-Fahrer und stellten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und obendrein wegen einer Restfreiheitsstrafe per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem fanden sich bei der Überprüfung noch geringe Mengen an Cannabis und Amphetamin. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrer in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert und ging dort in Haft. In erwarten nun eine Reihe weiterer Strafverfahren.

