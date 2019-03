Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kestert - 2 City-Roller entwendet

Kestert (ots)

Am 21.03.2019 wurden in Kestert im Bergweg zwei Kinderroller entwendet. Dabei handelt es sich um einen silberfarbenen und einen rot-schwarzen Roller. Der mutmaßliche Tatzeitraum begrenzt sich zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771-93270 oder auch per E-Mail an pist.goarshausen.wache@polizei.rlp.de

