POL-NOM: PKW kam von der Fahrbahn ab

Osterode (ots) - Osterode, L 523, 10.12.18, 22.40 Uhr

OSTERODE (US) Am Montag, gg. 22.40 Uhr, befuhr eine 31-Jähr. Frau aus Osterode die L 523 in Richtung Osterode. Ausgangs einer Rechtskurve, kurz hinter der Ortschaft Beierfelde, kam die Frau von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Sie steuerte noch gegen, prallte aber mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde einer der beiden Beifahrer leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Schaden i.H.v. 5000,-- Euro.

