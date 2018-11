POL-PPMZ: Sachbeschädigung durch Graffiti

Oppenheim (ots) - Bereits am Wochenende vom 03.11. auf den 04.11.2018 wurden durch unbekannte Täter die Fenster und die Hauswand eines ehemaligen Chinarestaurants in Oppenheim In der Kette mit silberner Farbe besprüht. Das Gebäude steht seit April 2018 leer und die vorherige Nutzung ist nach außen nicht mehr erkennbar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

