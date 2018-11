POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Gau-Algesheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen und einem weiteren PKW, ist es am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr in Gau-Algesheim gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich der Binger Straße (L419) und der Rheinstraße (L420). Bei dem Unfall sind die beiden Polizeibeamten (32 und 23 Jahre), die Insassen des Pkw, eine 29-jährige und ein 28-jähriger aus Bingen, sowie ein 2,5 Jahre altes Kind, leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Personen. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für den fließenden Verkehr gesperrt. Diese dauern bis nach 20:30 Uhr an.

