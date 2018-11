POL-PPMZ: Einbruchdiebstahl - 39 Kellerräume aufgebrochen

Mainz (ots) - Donnerstag, 09.11 - Freitag 10.11.18 Unbekannte Täter gelangen auf bislang unbekannte Weise in die Kellerräume der Mehrfamilienhäuser in der Rektor-Forestier-Straße 6, 8,10,12, und 14. In allen Häusern wurden mehrere Flure mit Kellerverschlägen angegangen. Derzeit wird von 39 Kellerräumen ausgegangen, welche aufgebrochen wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 09.11.2018 von 17:00 Uhr und dem 10.11.2018 bis 09:25 Uhr. Bisher ist ein Schaden (Diebesgut) im Wert von 12.000,- EUR entstanden.

Zeugen sowie weitere Geschädigte der Tat werden gebeten, sich unter: 06131-65 4210 bei der Polizei Mainz zu melden.

