POL-NOM: Fußgängerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Hullerser Str., Montag, 10. Dezember 2018, 09.51 Uhr. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Kia fährt auf einem Fußgängerüberweg eine 17-jährige Jugendliche, die den Überweg gerade querte, an und verletzte sie dabei leicht. Die Jugendliche wurde zur ärztlichen Versorgung dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Durch den Aufprall der Jugendlichen auf den Pkw entstand an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

