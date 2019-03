Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots)

Am 16.03.2019, zwischen 12:40 Uhr - 13:10 Uhr zerkratzt bislang unbekannter Täter in der Straße Am Nussbaum in Frankenthal die rechte Fahrzeugtür eines geparkten Nissan Qashqai und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

