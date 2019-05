Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfall - Kradfahrer schwer verletzt

Brodenbach (ots)

Am Samstag dem 18.05. gegen 13 Uhr kam es auf der B 49 in Brodenbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 35-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda bog von dem Parkplatz eiens Hotels auf die B 49 in Richtung Burgen ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer sich von rechts nähernden Gruppe von drei Motorradfahrern. Während die ersten beiden dem Pkw gerade noch ausweichen konnten, kam es zum Zusammenstoß mit dem 27-jährigen Fahrer einer KTM. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 - 98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell