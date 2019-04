Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Wohnungseinbrüche

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 30.03.2019, 18.00 Uhr bis zum 31.03.2019, 01.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Am 31.03.2019 in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, durch Hebeln an der Wohnungseingangstür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wörther Straße einzudringen. Der Versuch misslang, die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

