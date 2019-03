Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 10.03.2019; Kleinsteinhausen/Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum, Freitag, 24.02.2019, 18.00 Uhr bis Samstag, 09.03.2019, 10.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Kleinsteinhausen, Walshauser Straße ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und Schränke. Entwendet wurden ein DVD-Player sowie eine Schreckschusspistole im Wert von 300.- Euro. Wer hat in o. a. Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



