Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalen in der Christiansgasse

Pirmasens (ots)

Am 08.03.2019 gegen 22:06 h gingen bei der Polizei in Pirmasens mehrere Mitteilungen über mehrere junge "Randalierer" ein. Durch die eingesetzten Streifen konnten aufgrund der Personenbeschreibung drei Tatverdächtige festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass insgesamt 10 geparkte Fahrzeuge Beschädigungen durch Fußtritte aufwiesen und in der Nähe Verkehrszeichen, öffentliche Mülleimer und Warnbaken gewaltsam aus ihren Halterungen gerissen worden waren. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell