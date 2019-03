Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 07.03.2019 zwischen 13:45 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Mitsubishi-Outlander, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Quebecstraße 20 geparkt war. Am Mitsubishu wurde die rechte Fahrzeugtür in einer Höhe zwischen 70 und 85 cm großflächig beschädigt (Streifschaden). Geschätzte Schadenshöhe: 2.000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

