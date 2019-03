Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 7. März zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor dem Anwesen Sickingerhöhstraße 98, als ein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke gestoßen war und diesen dabei beschädigt hatte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Aufgrund des beschädigten Verteilerkastens kam es kurzzeitig zu einem Stromausfall in mehreren benachbarten Haushalten. Nach dem Unfallverursacher fahndet die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06332/9760 bzw. per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.

