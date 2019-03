Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190308-1: 31 Verkehrszeichen beschädigt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beamte des Verkehrskommissariates ermitteln in alle Richtungen und erhoffen sich Zeugenhinweise, die zur Klärung des Falles führen.

In der Zeit zwischen (vermutlich) Dienstag (05. März) und der Feststellzeit der Polizei am Mittwoch (06. März) um 06:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Kraftfahrzeugführer (männlich oder weiblich unbekannt) insgesamt 31 Verkehrszeichenmasten und Leitpfosten. Sie lagen am Rande der Straßen Hackenbroicher Weg, Ruckesweg, Hahnenstraße und Nettegasse. Die Masten waren entweder umgeknickt oder mitsamt der Bodenverankerung umgelegt worden. An den Verkehrszeichen selbst entstand lediglich geringer Schaden. Spuren ergaben, dass offenbar der Fahrer eines Kraftfahrzeuges die Masten absichtlich umfuhr. Hierbei steht derzeit nicht fest, ob es sich um ein Auto, einen LKW oder Ähnliches handelte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum einen Verdächtigen gesehen, der dort mit seinem Gefährt gegen die Masten fuhr und flüchtete? Hinweise bitte telefonisch unter Telefon 02233 52-0. (bm)

