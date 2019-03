Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190307-4: Schüler verletzt, Fahrerin flüchtete - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht zur Klärung des Verkehrsunfallgeschehens nach einer Fahrerin eines schwarzen Autos.

Ein 12-jähriger Schüler war am Mittwoch (06. März) um 15:15 Uhr zusammen mit einem Freund auf den Fahrrädern in der Keldenicher Straße in Richtung Sechtemer Straße unterwegs. An der Kreuzung "In der Flecht" näherte sich ein schwarzer Wagen, dessen Fahrerin den vorausfahrenden Freund die Straße überqueren ließ und beim Überqueren des 12-Jährigen wieder anfuhr. Der Wagen stieß gegen das Fahrrad des Jungen, der zu Fall kam und sich verletzte. Er humpelte eigenen Angaben zufolge zum Straßenrand, worauf die Fahrerin in Richtung Rhein davonfuhr. Zusammen mit seinem Vater suchte der Junge einen Arzt auf und erstattete Anzeige. Die Fahrerin oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02233 52-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu sezten. (bm)

