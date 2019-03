Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 180307-1: Gullydeckel in Frontscheibe geworfen/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am frühen Karnevalssamstag (02. März) ein Auto massiv beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr führte der Freund der Autobesitzerin den Hund aus. Da bemerkte er das stark beschädigte Auto seiner Freundin (23) auf der Bonner Straße in Höhe der Hausnummer 62. Unbekannte hatten einen Gullydeckel aus der Straße gehoben und gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen. Dieser war über die Motorhaube gerutscht und vor dem Auto liegen geblieben. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Gullydeckel wieder einsetzen und so eine weitere Gefährdung verhindern. Eine Freundin der Autobesitzerin gab an, dass sie gegen 01:00 Uhr an dem Auto vorbeiging und zu diesem Zeitpunkt noch kein Schaden vorhanden war. Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Bonner Straße gesehen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell