Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190306-2: Dieb ließ sich in Festzelt einschließen - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einer Karnevalsveranstaltung am Rosenmontag in einem Festzelt in der Tollhausener Straße ließ sich ein 30-jähriger Mann einschließen, um Alkohol und ein Laptop zu stehlen.

Am Dienstag (05. März) gegen 14:30 Uhr entdeckte ein Zeuge bei Aufräumarbeiten den 30-jährigen Mann schlafend unter einer Theke. Er forderte den Mann auf, das Zelt zu verlassen. Der Zeuge stellte zudem fest, dass der 30-Jährige eine vollgepackte Stofftasche sowie einen Rucksack mit sich führte, worin sich offensichtlich Diebesgut befand. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Polizisten stellten den Flüchtigen kurze Zeit später in Höhe des Marienhofs. Wie sich herausstellte, hatte der Mann ein Laptop sowie Alkohol aus dem Bestand des Veranstalters gestohlen. Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

