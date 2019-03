Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190305-3: Betrunkener fuhr gegen geparktes Auto - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (05. März) ist ein alkoholisierter 35-jähriger Mann gegen ein geparktes Auto in der Lichtstraße gefahren.

Um zirka 07:30 Uhr stellte ein 54-jähriger Mann fest, dass jemand sein geparktes Auto beschädigt hatte. Polizisten stießen vor Ort sowohl auf das beschädigte Fahrzeug des 54-Jährigen als auch auf ein weiteres, stark beschädigtes Auto. Neben dem zweiten Fahrzeug fanden sie die abgefallene vordere Stoßstange des Wagens. Die Beamten ermittelten den Halter des zweiten Unfallautos und trafen kurze Zeit später einen 35-jährigen Mann an dessen Wohnanschrift an. Dieser sagte, nachts mit seinem Auto von einer Karnevalsfeier in Friesheim gekommen zu sein. An einen Unfall konnte er sich jedoch nicht erinnern. Da er stark nach Alkohol roch, testeten ihn die Beamten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Auf einer Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

