Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190305-1: Einbrecher im Öltank - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 35-jähriger Mann stand im 50 Zentimeter hohen Heizöl und wurde festgenommen.

Eine Zeugin informierte am Samstag (02. März) um 05:55 Uhr die Polizeileitstelle über einen Einbruch in ein leerstehendes Reihenhaus in der Waldorfer Straße. Dort umstellten Polizisten das Haus. Sie sahen, wie ein Unbekannter den Rollladen einer Balkontür im Obergeschoss hochzog und bemerkten ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten den Einbrecher im Keller in einem Öltank und nahmen ihn fest. In seiner Kleidung hatte er Handschuhe, einen Schraubendreher und eine Taschenlampe. Da der 35-Jährige offenbar Öldämpfe eingeatmet hatte, wurde er zunächst in einem Krankenhaus untersucht, bevor er in das Polizeigewahrsam kam. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell