Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Wohnhausbrand- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht (04.03.2019 gegen 00:30 Uhr) wurden Anwohner der Ulrichstraße durch Knallgeräusche geweckt. Ebenso der Bewohner einer Wohneinheit in einem Doppelhaus. Dieser bemerkte Flammen in seinem Haus und verließ dieses rechtzeitig. Mit Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr stand der hintere Teil des Gebäudekomplexes in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 03:30 Uhr gelöscht und rückte nach und nach von der Einsatzstelle ab. Durch den Brand wurden beide Teile des Gebäudekomplexes erheblich beschädigt. Die Wohneinheiten sind nicht mehr bewohnbar. Außer einem Bewohner, welcher unverletzt blieb, war zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Haus. Somit wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Ulrichstraße im Bereich des Einsatzortes gesperrt. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (PW)

