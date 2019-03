Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190301-3: Unbekannter raubte Musikbox - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01. März) hat ein unbekannter Täter eine Gruppe junger Männer auf der Alte Bonnstraße angegriffen.

Vier Männer (19/29/22/23) kamen gegen 00:45 Uhr mit der Straßenbahn von einer Feier. An der Haltestelle "Schwadorf" verließen sie die Bahn. Unvermittelt griff ein Unbekannter die Gruppe an, verletzte zwei der Männer und raubte eine Musikbox des Quartetts. Anschließend fuhr er mit einer Bahn in Richtung Bonn davon. Ein 22-Jähriger kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unbekannten Räuber. Laut Zeugenangaben war dieser etwa 180 Zentimeter groß, von sportlicher Statur und hatte eine Glatze. Er war mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

