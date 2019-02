Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190228-2: Führerscheinprüfung abgebrochen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter meldete sich unter falschen Personalien zur Prüfung an und flüchtete nach kurzer Zeit.

Die theoretische Führerscheinprüfung fand am Mittwoch (27. Februar) um 14:30 Uhr in einem Gebäude in der Humboldtstraße statt. Ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit kräftiger Statur legte dem Prüfer einen Ausweis vor, auf dem eine andere Person abgebildet war. Mit Beginn der Prüfung meldete dieser Zeuge den Vorfall der Polizei. Nach Angaben des Zeugen hatte der anwesende Mann keinerlei Ähnlichkeit mit der auf dem Ausweis angegebenen Person. Vor Eintreffen der Polizisten brach der Unbekannte seine Prüfung ab und flüchtete. Gegen den Ausweisinhaber leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsversuchs ein. (bm)

