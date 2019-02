Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 192702-4: Jugendlicher mit Drogen aufgefallen- Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (27. Februar) gegen 21:15 Uhr einen Jugendlichen kontrolliert. Dieser versuchte vergeblich zu flüchten, da er Betäubungsmittel und Bargeld dabei hatte. Der 16-Jährige ging zu Fuß auf der Gladbacher Straße. Als die Beamten anhielten, um ihn zu kontrollieren, flüchtete der Jugendliche zunächst. Die Beamten holten ihn kurz darauf ein und nahmen ihn fest. Er gab er an, Drogen mit sich zu führen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwölf in Alufolie verpackte Päckchen, in denen er Betäubungsmittel aufbewahrte. Da seine Personalien nicht feststanden, nahmen die Beamten ihn mit zu einer Polizeiwache. Die Polizisten stellten zudem sein Handy sowie mitgeführtes Bargeld sicher. Seine Mutter holte ihn auf der Polizeiwache ab. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (wp)

