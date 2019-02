POL-REK: 190227-3: Autofahrer waren betrunken- Wesseling/Pulheim

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

In beiden Fällen haben Zeugen die betrunkenen Fahrer der Polizei gemeldet.

In Wesseling hatte ein Zeuge am Dienstag (26. Februar) einen Mann beobachtet, der auf der Entenfangstraße sein Auto auf einem Parkplatz abstellte. Dazu benötigte er mehrere Versuche und verließ anschließend schwankend sein Fahrzeug. Der Zeuge meldete das Verhalten der Polizei. Die Beamten trafen den 41-Jährigen an, als er die Straße hinunterging. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. In Pulheim fiel einem Zeugen am gleichen Tag um 23:30 Uhr ein 23-Jähriger auf, der gegen einen Zaun auf der Alfred-Nobel-Straße fuhr und in einem dahinter liegenden Graben landete. Der Versuch, das Auto dort wieder herauszumanövrieren, scheiterte. Er verließ sein Auto und ging nach Hause. Dort trafen Polizisten den Mann an, der sich bereits schlafen gelegt hatte. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. In beiden Fällen entnahm ein Arzt ihnen eine Blutprobe. Die Beamten stellten die Führerscheine sicher und leiteten Strafverfahren ein.

Die Polizei führt vermehrt Verkehrskontrollen in der Karnevalszeit durch. Insbesondere an den "tollen Tagen" wird mehr Alkohol getrunken. Die Polizei warnt davor, sich auch nach vermeintlich geringem Alkoholkonsum hinter das Steuer zu setzen. Die Fahrtüchtigkeit nimmt bereits bei geringer Menge Alkohol deutlich ab! Bedenken Sie auch, dass Sie am Folgetag noch deutlich unter Alkohol stehen könnten. Planen Sie bereits schon im Vorfeld den Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder lassen sich von jemandem mitnehmen, der nichts getrunken hat. (wp)

