POL-REK: 190227-1: Rüttelplatte entwendet - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie die 600 Kilogramm schwere Platte abhandengekommen ist.

In der Zeit zwischen Freitag (22. Februar) 15:00 Uhr und Dienstag (26. Februar) 09:00 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle der Bundesstraße 256n an der Eschweiler Straße eine Baumaschine. Es handelt sich dabei um eine neuwertige Rüttelplatte, die aufgrund ihres Gewichtes vermutlich mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert wurde. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt "Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Tatverdächtige an dieser Baustelle gesehen, die eine Rüttelplatte verluden?". Hinweise bitte unter 02233 52-0. (bm)

