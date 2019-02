Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190226-3: Verdächtiges Auto in Polizeikontrolle - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte hielten innerhalb einer Stunde dasselbe Auto zweimal an. Eine Frau und ein Mann saßen hinter dem Steuer, obwohl beide keine gültige Fahrerlaubnis besaßen.

Streifenbeamte überprüften am Montag (25. Februar) um 17:00 Uhr einen weißen Wagen auf der Landesstraße 163 / Ecke Sandstraße, dessen Fahrerin (36) keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen konnte. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Knapp eine Stunde später kam denselben Beamten der Wagen erneut auf der Sandstraße entgegen. Am Steuer saß ein polizeibekannter, männlicher Fahrer (25), der mit erhöhter Geschwindigkeit in die Bussardstraße abbog. Den Beamten war bekannt, dass auch er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten wendeten und folgten dem Wagen. Sie verloren zunächst den Blickkontakt zum Flüchtenden. Ein Zeuge (17) machte die Beamten darauf aufmerksam, dass ihm gerade dieser Wagen entgegenkam und sich nur durch Zufall kein Zusammenstoß ereignete. Die Polizisten fanden den verlassenen Wagen auf dem Falkenweg und trafen auf den 25-jährigen Fahrer in der Straße "Auf der Helle". Er stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm dem 25-Jährigen eine Blutprobe, die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten zur Verhinderung weiterer Fahrten mit dem Auto den Schlüssel sicher. (bm)

